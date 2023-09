Trento, la scuola lo promuove e i genitori ricorrono al Tar: «Fategli ripetere l’anno»

Una coppia di genitori residenti in Trentino Alto Adige si è rivolta al tribunale amministrativo regionale per far bocciare il figlio. Il ragazzino frequenta la scuola elementare e secondo i genitori deve ripetere l’anno perché ha fatto molte assenze a causa di problemi di salute. I genitori si sono prima rivolti al consiglio di classe e poi sono andati dai giudici. Spiegando che vorrebbero anche cambiare scuola al ragazzino e hanno presentato una relazione di una psicoterapeuta. Mentre gli insegnanti ritengono che il bambino sia riuscito a frequentare con profitto l’anno scolastico anche con le assenze. Stando agli atti depositati dall’avvocata Patrizia Colonna citati oggi dal Mattino i due coniugi puntano ad anteporre il benessere del bimbo alla sua promozione scolastica. La discussione avrà luogo il 28 settembre. Per il magistrato che ha accolto il ricorso gli atti di promozione impugnati «appaiono inficiati dal denunciato vizio di eccesso di potere e travisamento dei fatti». Anche in considerazione «dell’omessa valutazione delle ragioni dei genitori».

Leggi anche: