Cherson, Kiev ordina l’evacuazione dei civili dalla regione: «Evitare il collasso energetico»

Il capo dell’Amministrazione militare regionale Alexander Prokudin ha annunciato la decisione delle autorità ucraine di iniziare l’evacuazione dei civili dall’oblast di Cherson. «Il Consiglio di Difesa Regionale di Cherson ha deciso di evacuare obbligatoriamente le famiglie con bambini dagli insediamenti sotto il costante fuoco nemico», ha dichiarato Prokudin su Telegram, «stiamo cambiando la durata del coprifuoco. Ora dura dalle 20 alle 6 di mattina». Il rappresentante di Kiev nella regione parzialmente occupata dall’esercito russo ha anche spiegato quali sono le priorità degli amministratori in questa fase. «Stiamo lavorando per prevenire un collasso energetico nella regione», ha scritto, «e ci stiamo preparando per le emergenze nelle infrastrutture critiche durante il periodo autunnale e invernale». Nelle prime ore di giovedì 14 settembre nel Cherson erano risuonate le sirene antiaeree, dopo che, intorno a mezzanotte, un attacco nel villaggio di Novodmytrivka aveva causato la morte di un bambino di 6 anni e ferendo suo fratello di 13 anni e tre adulti.

Foto di copertina: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY | Immagine di repertorio, Carri armati russi nella regione del Cherson

