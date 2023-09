L’addio di Verratti in lacrime al Psg: «Un monumento chiamato Marco» – I video

Per l’ultima volta i tifosi del Psg hanno urlato il nome di Marco Verratti, che dice addio al club parigino con una breve cerimonia al Parco dei principi che ha letteralmente commosso il centrocampista. A salutarlo prima di volare in Qatar per indossare la maglia dell’Al Arabi c’erano tutti i suoi compagni di squadra, lo staff al completo e il presidente. Ma soprattutto migliaia di tifosi che gli hanno dedicato uno striscione da brividi: «Un decennio di magia, 30 trofei con Parigi: un monumento chiamato Marco». Verratti dice addio al Psg dopo undici stagioni inevitabilmente indelebili, con nove titoli di Ligue 1 e il record di presenze con la maglia del Psg. A salutare il centrocampista dal maxi-schermo anche i grandi ex come Thiago Motta, Ibrahimovic, Lavezzi, Thiago Silva, Pastore e Mattoidi. E infine giro di campo per Verratti che finisce sotto la curva Auteuil per dare sfogo alle lacrime.

