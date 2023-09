Gallura, turista svizzera compra l’aragosta dal ristorante e la libera in mare – Il video

Sta facendo discutere, a Gallura, l’inaspettato salvataggio di un’aragosta per mano di una turista svizzera in vacanza con il marito. L’animale, lo scorso giovedì, era nell’acquario del ristorante “Gente di Mare” a Golfo Aranci, pronta per essere cucinata su richiesta di un avventore. Un’ordinaria serata nel rinomato locale sul lungomare della località gallurese. O almeno così sembrava: perché la turista ha deciso di non rimanere in silenzio davanti a quella che considerava un’atrocità, e ha deciso di comprare l’aragosta (di circa un chilo) lasciando a bocca asciutta il cliente che l’aveva ordinata. Per poi liberare il crostaceo in mare, dopo averlo accarezzato con premura. L’impresa è stata catturata in video dal coniuge dell’animalista, e la clip successivamente condivisa sui social ha fatto scatenare i commenti. Lei, tuttavia, «era felicissima, voleva fare un gesto buono», ha dichiarato all’Ansa Antonio Fasolino, proprietario del ristorante.

