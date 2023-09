Modena, l’istruttore di pallavolo accusato di abusi su un bimbo di 13 anni

A Modena un istruttore di pallavolo è accusato di abusi sessuali nei confronti di un bambino di 13 anni. I genitori hanno presentato una denuncia in procura a Forlì-Cesena per competenza territoriale. Perché l’episodio si sarebbe verificato durante un campo estivo di pallavolo. Secondo quanto raccontato dal minore e riportato oggi dal Quotidiano Nazionale l’educatore, 52enne, sarebbe entrato durante la notte nella sua stanza, all’interno del camping per poi tentare di abusarne sessualmente. Pensando che il 13enne dormisse, lo avrebbe toccato nelle parti intime per poi allontanarsi velocemente dalla stanza. Il ragazzino ha avvertito i genitori che hanno avvertito i carabinieri. La federazione sportiva ha sospeso l’indagato. L’educatore a breve verrà sottoposto a interrogatorio di garanzia.

