Napoli, dopo serata in discoteca si schianta con la Lamborghini a noleggio: auto spezzata a metà – Il video

Nella notte tra il 13 e il 14 settembre, una Lamborghini si è schiantata contro un muro spezzandosi in due. A guardare le condizioni del mezzo, sembra quasi un miracolo il fatto che il suo conducente – un ragazzo di 27 anni – abbia riportato solamente ferite lievi. Sono ancora da chiarire le cause per le quali il giovane ha perso il controllo della vettura, che era a noleggio. Il video dell’accaduto (dove si legge che lo schianto sarebbe avvenuto dopo una serata in discoteca) è stato rilanciato sui social dall’ex consigliere comunale di Napoli, oggi deputato per Alleanza – Verdi, Francesco Borrelli. «Troppe vite sono state spezzate a causa dell’alta velocità e dell’irresponsabilità. Compresi i video assurdi su tiktok in cui si fanno sfide indegne sui social. Per le strade ormai c’è una deriva folle e criminale a causa di soggetti che si sentono padroni incontrastati. E che credono di poter fare ciò che gli pare e di correre come pazzi rischiando di provocare delle stragi. Serve un’inversione di tendenza: maggiori controlli in strada soprattutto su queste auto potentissime, riforme al codice della strada e più dispositivi di sicurezza», dice il consigliere.

