Gp Singapore, primo successo Ferrari del 2023. Sainz davanti a tutti: «Sono al settimo cielo»

La Ferrari torna a vincere in un Gran Premio dopo 14 mesi, grazie al primo posto di Carlos Sainz al Gp di Singapore. Il pilota spagnolo ha condotto tutta la gara in testa, chiudendo davanti aLando Norris su McLaren e Lewis Hamilton su Mercedes. L’ultima vittoria di una rossa era stata nel luglio 2022, al Gp d’Austria, vinto allora da Charles Leclerc. Il ferrarista a Singapore ha tagliato il traguardo in quarta posizione, un gradino sotto al podio, perché proprio all’ultimo giro George Russell – in quel momento terzo e all’attacco della seconda posizione – è uscito di pista e finito contro le barriere. Dietro Leclerc il leader di classifica Max Verstappen, che partiva dall’11esima posizione. Dopo 26 gare, la Ferrari può finlamente festeggiare, con il secondo trionfo di Sainz alla guida del Cavallino. È una sensazione incredibile, ringrazio la scuderia Ferrari, è stato fatto un grande sforzo per tornare a vincere dopo un inizio difficile: abbiamo fatto fatto tutto alla perfezione, ha dichiarato lo spagnolo al termine della gara, «sono al settimo cielo, dovevamo cercare di gestire il degrado delle gomme e tutto ha funzionato alla perfezione, ce l’abbiamo fatta ad arrivare in fondo. Ho pensato a tenere il passo, abbiamo gestito e portato la macchina al traguardo. Sono al settimo cielo».

