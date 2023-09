Roma, trovato un cadavere sui binari della stazione Termini: circolazione sospesa e ritardi

La circolazione dei treni nella stazione di Roma Termini è stata sospesa per diversi minuti dopo il ritrovamento di un cadavere sui binari, intorno alle 12.30 di oggi, 17 settembre. Si tratterebbe, secondo i primi accertamenti di un uomo di un uomo di 64 anni di origine ghanese. Non si esclude l’ipotesi che possa esser stato investito da un convoglio. Nella stazione capitolina sono stati registrati ritardi fino a due ore per numerosi treni che sono stati costretti a circolare su un numero ridotto di binari: inizialmente ad essere chiusi erano i binari da 1 a 10, poi ridotti a quelli da 6 a 10. Mentre proseguono gli accertamenti dell’autorità giudiziaria arrivata sul posto, gran parte dei treni ad alta velocità sono stati dirottati a Roma Tiburtina. La situazione sta lentamente migliorando, con i ritardi che – fa sapere RFI nel suo ultimo aggiornamento – sono scesi a 90 minuti e la stazione che continua ad operare a capacità ridotta.

