Usa, allarme per la sicurezza di Biden: uomo armato si avvicina alla sua casa in Delaware

Un uomo, vestito con pantaloni da lavoro e un gilet giallo, stava camminando lungo la strada dove il presidente degli Stati Uniti risiede, a Wilmington, in Delaware. Al bacino, una fondina con una pistola al suo interno. In mano, un cartellone con su scritto: «I Biden sono dei criminali. Venti società fittizie? Dove sono i computer?». Così è scattato l’allarme per i servizi segreti che si occupano della sicurezza del presidente Joe Biden. L’identità del manifestante non è stata divulgata, così come non è noto se il soggetto si sia allontanato autonomamente dall’area sensibile o se sia stato fermato dagli agenti. Lo statement ufficiale dei servizi segreti, tuttavia, ha provato a ridimensionare l’accaduto: «L’uomo stava manifestando i suoi diritti costituzionali e non rappresentava un pericolo». Biden si trovava nella residenza durante la protesta del manifestante, in attesa di partire per New York, dove lo attende l’Assemblea generale delle Nazioni unite.

Foto in anteprima: Reuters

Leggi anche: