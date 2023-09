Florida, uno squalo Mako si spiaggia e rischia di soffocare: salvato da quattro bagnanti – Il video

A Pensacola Beach, in Florida, uno squalo Mako si è spiaggiato a pochi metri dai bagnanti. A soccorrerlo sono stati quattro uomini del posto, che sono intervenuti per trascinare l’animale in acqua e permettergli di tornare a nuotare in acqua alta. L’incredibile salvataggio – che risale al 14 settembre – è stato ripreso in video da un bagnante ed è subito diventato virale sui social. Il Mako è una delle poche specie di squalo che sono in grado di effettuare il breaching, ossia saltare fuori dall’acqua. L’esemplare avvistato sulla spiaggia statunitense, che affaccia sul Golfo del Messico, sembra avere una lunghezza di circa 3-4 metri. Nel filmato si vedono i quattro uomini afferrare lo squalo per la pinna e provare a trascinarlo in acqua, mentre questo si dimena. Dalla spiaggia si sentono anche alcune grida: «È troppo pericoloso, non farlo», urla una donna. E in effetti, secondo l’organizzazione American Oceans, gli squali Mako sono tra i più pericolosi in assoluto, anche se è raro che predino gli esseri umani. Il mako, spiega l’ong, ha il secondo morso più forte al mondo, con una forza di 3mila libbre, seconda solo a quella dei coccodrilli.

Leggi anche: