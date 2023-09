Chieti, aggredita in casa la madre del portiere del Monza Sorrentino: reagisce alla rapina e mette in fuga il ladro

Momenti di paura questa mattina per la madre del portiere del Monza Alessandro Sorrentino, aggredita in casa da un ladro a Mozzagrogna, in provincia di Chieti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il malvivente, col volto coperto da un passamontagna e armato di un cacciavite, si è introdotto nella casa della famiglia, che gestisce un frantoio nella zona. La donna 56enne l’ha però sorpreso all’interno dell’abitazione e a quel punto è nata una colluttazione. Lui l’ha strattonata e poi ha tentato di colpirla, lei ha reagito con ciò che aveva a portata di mano, una borsa a tracolla. Paura a parte, la madre del giocatore di Serie A se l’è cavata solo con qualche graffio al braccio e al collo, riuscendo a mettere in fuga il ladro. I carabinieri del Norm della compagnia di Ortona hanno acquisito i filmati delle telecamere nella zona, già al centro di diversi altri furti nell’ultimo periodo, e sono alla ricerca del fuggitivo, che è ricercato per tentata rapina. Un brutto spavento anche per Sorrentino, classe 2022, che neppure 48 ore prima dell’accaduto aveva fatto il suo esordio in Serie A, nella gara casalinga giocata dal Monza contro il Lecce.

