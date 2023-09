Zelensky all’Onu attacca Putin e annuncia: «Presto un vertice mondiale per la pace» – Il video

È stato accolto da un lungo applauso Volodymyr Zelensky, che oggi è intervenuto per la prima volta all’Assemblea generale dell’Onu. Al Palazzo di Vetro di New York, il presidente ucraino è tornato ad attaccare la Russia, ammonendo i leader mondiali presenti che la guerra non riguarda solo gli ucraini ma tutto il mondo. «La Russia sta usando la carenza del grano e i prezzi del cibo come armi. Sta usando l’energia come arma», ha detto Zelensky. E sempre a proposito di armi, il presidente ucraino ha aggiunto: «La storia ci mostra che la Russia avrebbe meritato il disarmo nucleare negli anni Novanta. La Russia non ha il diritto di avere armi nucleari». Per quanto riguarda Vladimir Putin, Zelensky ha invitato i leader mondiali a «non credere al diavolo», aggiungendo: «Chiedete a Yevgeny Prigozhin».

L’accusa di genocidio

Zelensky è tornato poi sulle accuse mosse dalla Corte penale internazionale nei confronti di Putin, ritenuto responsabile della deportazione illegale di bambini dall’Ucraina. «Conosciamo i nomi di decine di migliaia di bambini e abbiamo prove di centinaia di migliaia di altri bambini rapiti dalla Russia nei territori occupati dell’Ucraina e successivamente deportati – ha detto il leader di Kiev nel suo intervento al Palazzo di Vetro -. Questo è chiaramente un genocidio». Un’altra accusa rivolta da Zelensky a Putin riguarda l’utilizzo dell’energia nucleare. La Russia, ha attaccato Zelensky, «non solo sta diffondendo le sue inaffidabili tecnologie di costruzione delle centrali nucleari, ma sta anche trasformando le centrali elettriche di altri paesi in vere e proprie bombe sporche».

La formula di pace ucraina

Per quanto riguarda l’ipotesi di un tavolo negoziale, Zelensky ha ribadito che la formula di pace presentata da Kiev è l’unica che merita di essere presa in considerazione, perché – ha precisato – «risolverà tutte le forme di armamento che la Russia ha utilizzato non solo contro l’Ucraina ma anche contro altri Paesi». Il presidente ucraino ha fatto sapere che il piano è già stato supportato almeno in parte da 140 Paesi e organizzazioni. Domani il documento finirà anche sul tavolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel frattempo, Zelensky ha annunciato che l’Ucraina sta preparando un «vertice mondiale per la pace», a cui potranno partecipare tutti i leader contrari all’aggressione russa. «A Hiroshima, Copenaghen e Gedda hanno avuto luogo importanti discussioni e scambi sull’attuazione di un piano di pace – ha detto il leader ucraino -. E ora stiamo preparando un vertice mondiale sulla pace. Invito tutti voi a preparare congiuntamente questo vertice».

Credits foto: EPA/Justin Lane | Volodymyr Zelensky alla 78esima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York (19 settembre 2023)

