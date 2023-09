L’allenatore di una squadra di ragazzini pestato da un genitore, pugni e calci per le critiche al figlio: ricoverato in eliambulanza

È ricoverato al policlinico San Matteo di Pavia un allenatore di calcio giovanile di 62 anni picchiato dal genitore di uno dei ragazzi che stava allenando ieri, 19 settembre, al campo sportivo di Graffignana, in provincia di Lodi. Poco prima che iniziassero gli allenamenti, il patrigno di un ragazzino di 13 anni aveva dato appuntamento all’allenatore per parlargli. Il colloquio però sarebbe rapidamente degenerato in un vero e proprio pestaggio, con calci e pugni al 62enne finito a terra e salvato solo dall’intervento del presidente della società sportiva, che ha allontano l’aggressore. La rabbia del genitore sarebbe scoppiata dopo alcune critiche dell’allenatore al gioco del 13enne. Altri genitori presenti alla seduta d’allenamento hanno chiamato il 112 Il 62enne è stato portato in eliambulanza in ospedale con un sospetto trauma carino. I carabinieri hanno identificato le persone presenti al momento dell’aggressione per ricostruire l’accaduto.

