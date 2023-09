Scuola, dal ministero oltre 800 milioni di euro per la Calabria. Valditara: «Un impegno enorme e concreto»

Sono più di 800 milioni di euro i fondi impiegati dal ministero dell’Istruzione per le scuole e gli enti locali della regione Calabria: 806.170.693,89 in tutto, tra risorse sbloccate e nuove assegnazioni. «Un impegno enorme», ha sottolineato il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che in giornata ha raggiunto la Locride, «ci sono tutte le potenzialità per far sì che con un investimento nella scuola qui possa diventare un esempio. Dobbiamo lavorare perché la legalità inizia dalla scuola, dalla formazione». Valditara era stato invitato dai sindaci di San Luca, Platì e Bovalino, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, e nella giornata di oggi – 20 settembre – ha visitato alcuni plessi scolastici dei comuni calabresi. «Oggi lo Stato è qui con voi», ha detto a San Luca, davanti agli studenti, «solo sulle scuole di questi comuni sono destinati circa 5 milioni di euro. La grande sfida è mettere anche le istituzioni scolastiche di questa realtà al passo con quelle del Paese».

La ripartizione dei fondi alle scuole della Calabria

Dal novembre 2022 ad oggi il ministero dell’Istruzione ha autorizzato risorse per 510.363.275,10 di euro per le sole scuole della regione Calabria. La maggior parte dei fondi sono andati alla messa in sicurezza dei plessi e alla lotta alla dispersione scolastica, e oltre 200 milioni all’innovazione dei laboratori e delle aule. I fondi erogati sono stati così suddivisi: 230.673.300,58 di euro per la messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico, sicurezza antincendio nelle scuole, abbattimento delle barriere architettoniche. Altri 5.105.000 di euro sono stati investiti per la costruzione e realizzazione di nuove palestre, e per la messa in sicurezza delle palestre e degli spazi sportivi esistenti nelle scuole. Poi 242.043.019,92 di euro per asili nido e scuole infanzia per incrementare il numero dei posti, altri 32.541.954,60 di euro per la costruzione e/o la messa in sicurezza di mense scolastiche per incrementare il ricorso al tempo pieno nelle scuole e contribuire a contrastare la dispersione scolastica. Tra novembre e dicembre, sono stati erogati 25.587.293,13 di euro per la lotta alla dispersione scolastica e ai divari territoriali. Agli Istituti tecnologici superiori – ITS Academy, sono andati 34.282.670,79 di euro in risorse sbloccate per la realizzazione di laboratori 4.0 e per il potenziamento dell’offerta formativa, mentre 179.011.601,18 di euro sono stati dedicati a Scuola 4.0, per la trasformazione delle aule didattiche in laboratori innovativi, Stem e orientamento e formazione personale scolastico e didattica digitale integrata. Infine, 72,6 milioni di euro sono andati alla costruzione di scuole nuove e palestre scolastiche e, nell’ambito di Agenda Sud, per la Calabria sono stati stanziati 25,8 milioni di euro per tutte le scuole primarie della regione e 2,38 milioni per 17 scuole secondarie di primo e di secondo grado. Per laboratori agrari, alberghieri, nautici, aeronautici sono stati assegnati 16.015.812,08 di euro.

