Michele Santoro e la lista per le europee. Stasera alla festa del Prc, tra una settimana l’assemblea per lanciare il progetto

A fine agosto aveva lanciato il progetto fissando una data. Ora, passata l’estate, il giornalista e conduttore tv Michele Santoro torna sul palco e rilancia il progetto per una lista pacifista da candidare alle europee. L’occasione è la festa nazionale di Rifondazione comunista, che si sta svolgendo a Bologna da ieri e continuerà fino a domenica 24 settembre. Tra gli invitati il fondatore di Podemos, Paolo Iglesias, Maurizio Landini e Mimmo Lucano (entrambi in calendario domani), Sabina Guzzanti e il cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, domenica. Alla Versiliana, quest’estate, Santoro aveva anticipato l’intenzione di formare una lista a cui parteciperanno anche la stessa Rifondazione comunista e Unione popolare e aveva rilanciato un appello diffuso assieme a Raniero La Valle, storico esponente del cattolicesimo progressista, per un’assemblea nazionale da svolgersi il 30 settembre. «Io non sono contro il Pd o i Cinque stelle – aveva esordito Santoro in Toscana – sono per la pace, la terra, l’uguaglianza e la non violenza». «Il nostro è un test, vediamo quali reazioni determinerà», aveva frenato il conduttore, ma il progetto sembra avviato e le elezioni europee appaiono, almeno politicamente, vicinissime.

