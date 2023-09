Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile: sospesa l’alimentazione

Matteo Messina Denaro, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila, è in coma irreversibile. In serata i medici hanno sospeso la sua alimentazione. Il boss di Cosa Nostra, arrestato lo scorso 16 gennaio dopo una latitanza lunga quasi trent’anni, è malato di tumore al colon in stato avanzato. Il 12 settembre, le condizioni di salute di Messina Denaro sono peggiorate e i medici hanno escluso un suo ritorno in carcere. A poco è servito l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nei mesi scorsi. Nell’ultima settimana, il boss di Cosa Nostra è andato in coma per la reazione a farmaci somministrati per la terapia del dolore, alternando momenti di lucidità ad altri di debolezza. Alla fine, il coma è diventato irreversibile e i medici dell’ospedale de L’Aquila non hanno potuto fare altro che interrompere la sua alimentazione. Messina Denaro ha scoperto di soffrire di tumore al colon nel 2020. Ed è stato proprio la malattia a tradirlo quel 16 gennaio 2023, quando è stato catturato dalle forze dell’ordine mentre usciva da una clinica privata di Palermo. Soprannominato U Siccu, Messina Denaro è considerato uno dei più importanti e spietati boss di Cosa Nostra, nonché un uomo chiave del biennio stragista 1992-1993 e uno dei conoscitori della presunta trattativa Stato-mafia.

Leggi anche: