Pantelleria, 52enne dà fuoco alla moglie: ricoverata con ustioni sul 70% del corpo

La 48enne Anna Elisa Fontana è stata aggredita dal marito Onofrio Bronzolino, 52 anni, accusato di averle cosparso del liquido infiammabile addosso e poi averle dato fuoco. È quanto successo a Pantelleria, l’isola che ricade nella provincia di Trapani. L’uomo è in stato di fermo, mentre la vittima – madre di cinque figli – si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo – dove è stata trasportata con l’elisoccorso e con ustioni sul 70% del corpo. Lo stesso 52enne è rimasto ustionato al volto con il ritorno di fiamma e – stando a quanto si apprende – ora rischia di restare cieco. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla della donna. Secondo le prime ricostruzioni disponibili, pare che l’uomo abbia messo in atto il gesto estremo al culmine di un litigio con la moglie. La coppia abitava in via Maggiuluvedi non molto distante dal centro del paese. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trapani coordinati dalla procura nel tentativo di delineare l’esatta dinamica della violenza e il possibile movente, attualmente ignoto.

Leggi anche: