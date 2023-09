Parigi, sprangate sulla volante bloccata nel traffico durante la manifestazione contro la polizia: agente estrae la pistola – I video

Una volante della polizia prova a farsi largo nel traffico congestionato di Parigi mentre è in corso una manifestazione contro le violenze delle forze dell’ordine. A sirene spiegate non riesce a svicolare e rimane imbottigliata, mentre un capannello di manifestanti a volto coperto e con il cappuccio sollevato inizia a lanciare oggetti contro la vettura e prova ad accerchiarla. Il poliziotto alla guida riesce ad avanzare di qualche metro, non abbastanza per allontanarsi. I manifestanti si rifanno sotto, sono una dozzina, uno di loro afferra una sbarra di metallo e colpisce violentemente il lunotto. A quel punto un agente, seduto sui sedili posteriori lato passeggero, esce dall’auto con la pistola d’ordinanza in pugno e la agita davanti agli assalitori, puntandola ad altezza uomo. Pochi attimi che creano scompiglio, poi l’auto si rimette in moto e il video si interrompe. È quanto catturato dai presenti durante il corteo parigino, con migliaia di partecipanti, organizzato contro «il razzismo del sistema, le violenze della polizia, per la giustizia sociale e le libertà pubbliche». La tensione con le forze dell’ordine è tornata altissima in Francia dopo la morte di Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso da un agente di polizia a Nanterre, nella periferia della capitale. Secondo fonti del ministero, tre dei quattro poliziotti all’interno della volante sono rimasti feriti: «Soltanto un intervento dei reparti speciali antisommossa BRAV-M ha permesso di far cessare l’azione e di mettere al riparo gli agenti intrappolati nell’auto», si legge nella nota. Secondo fonti della polizia, diverse centinaia di black bloc hanno preso la testa del corteo e, arrivati alla stazione della metropolitana Anvers, a Montmartre, hanno preso d’assalto la sede di un’agenzia della Caisse d’Epargne, spaccandone i vetri.

