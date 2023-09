Vergogna a San Siro, i tifosi del Verona rovinano il minuto di silenzio per Napolitano con cori e insulti – Il video

Sorpresa di pessimo gusto oggi a San Siro prima dell’inizio del match tra Milan e Hellas Verona. Come da direttive diramate da Coni e Figc dopo la morte dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, le squadre si sono disposte al centro del campo per osservare un minuto di silenzio, in memoria dell’ex capo dello Stato nonché dell’ex bandiera del Milan Giovanni Lodetti. Ma nonappena è stato chiamato il silenzio, gli ultras del Verona presenti a San Siro – 200 circa – hanno tentato di rovinare tutto facendo partire cori oltraggiosi all’indirizzo di Napolitano. Pressoché immediata, tuttavia, la reazione del resto dello stadio. Prima i cori sono stati coperti dai fischi di disprezzo della tifoseria di casa. Poi dal centro del campo arbitri e giocatori hanno rovesciato il registro facendo partire un applauso, cui si è accodato tutto il resto dello stadio. Un ennesimo gesto fuori dal coro per la tifoseria dell’Hellas, nota per le simpatie di estrema destra e che con quella del Milan intrattiene pessimi rapporti. Chiuso l’incidente, la sfida tra le due squadre valevole per la 5a giornata è potuta cominciare (con poco meno di mezz’ora di ritardo per l’acquazzone che si era riversato su Milano poco prima). I rossoneri hanno poi vinto la partita per 1-0 grazie al gol all’8′ di Leao.

