L’allenatore si accascia in campo, paura a Vicenza-Pergolettese in serie C: il malore dopo le proteste

Quinta giornata del Girone A di Serie C. Allo stadio Menti, il Vicenza – club di casa – ospita i lombardi della Pergolettese. La partita, però, è stata sospesa al 36′ minuto di gioco: l’allenatore della squadra in trasferta, Matteo Abbate, si è accasciato sull’erba a bordo campo. L’uomo, di 40 anni, è stato colpito da un malore dopo aver protestato contro il quarto uomo per una decisione arbitrale. Soccorso con il defibrillatore, mister Abbate è rimasto sempre cosciente e, dopo qualche minuto, circondato dai sanitari, è stato portato fuori dallo stadio in barella. Adesso sarà sottoposto agli accertamenti del caso in ospedale. Abbate, prima della carriera da allenatore, è stato un calciatore che ha giocato, tra le altre squadre, nell’Hellas Verona e nella Cremonese. Nell’annata 2023/2024 è arrivata, per lui, la sua prima vera stagione sulla panchina di un club professionistico. Nel febbraio 2023 aveva traghettato il Piacenza nell’ultima parte del campionato, fino alla retrocessione in Serie D. Nell’estate appena conclusasi, poi, è arrivata la chiamata della Pergolettese, alla sua quinta annata consecutiva in Serie C.

