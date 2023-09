Muore a 61 anni incornato alla corsa dei tori di Valencia, ferito un amico

Dopo una giornata passata in ospedale, sottoposto a interventi d’urgenza, è morto l’uomo che ieri – 23 settembre – è stato ferito da un toro durante una corsa lungo le vie cittadine. È successo a Pobla de Farnals, nella comunità autonoma di Valencia. La vittima aveva 61 anni ed è stata incornata a un fianco dall’animale. Insieme a lui c’era un amico di 63 anni, anch’egli rimasto ferito da alcuni colpi alle gambe: si trova ancora ricoverato in ospedale, in condizioni stazionarie. La Bbc, che ha ripreso la notizia da alcuni giornali locali, ricorda che ogni anno, in Spagna, si svolgono centinaia di feste che includono la presenza di tori e i ferimenti non sono così rari. È annosa la battaglia portata avanti da associazioni e cittadini contro queste manifestazioni, che comportano rischi tanto per le persone quanto per gli animali lasciati liberi di correre nelle strade cittadine. D’altro canto, chi invece sostiene questi eventi, avanza principalmente due ragioni: la conservazione della tradizione e gli introiti economici che ne derivano. La Bbc cita nell’articolo uno studio – relativo al 2019 – secondo cui le corse di tori danno lavoro a oltre 3 mila persone, per un indotto pari a 300 milioni di euro.

