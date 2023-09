Bonus trasporti, nuovo clic day il 1° ottobre: chi può ottenere il voucher per l’abbonamento

Sale a 12 milioni il fondo per il 2023 dedicato al fondo per il bonus trasporti, confermato nel Cdm di oggi 25 settembre dal governo Meloni. E con l’aiuto per i pendolari torna anche il clic day, come già avvenuto lo scorso 1° settembre, quando però i fondi durarono appena un’ora, lasciando parecchi a bocca asciutta. Il prossimo clic day è previsto dalle 8 del 1 ottobre, con i 12 milioni messi a disposizione con il decreto Energia e quel che finora non è stato sfruttato da chi aveva richiesto il bonus per ammortizzare il costo dell’abbonamento dei trasporti. Per avere il bonus da 60 euro i requisiti non cambiano. È necessario avere avuto un reddito complessivo inferiore a 20mila euro nel 2022. Resta uguale anche il sito dove richiedere il bonus, accedendo con lo Spid o la Carta di Identità digitale. Una volta fatto il login, si potrà richiedere il voucher che dovrà essere speso entro il mese solare in cui viene erogato, anche per acquistare un abbonamento per i mesi successivi.

