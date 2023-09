Bimbo di 3 anni cade dal balcone al secondo piano, la tragedia sfiorata ad Alessandria: come si è salvato

Salvo per miracolo. Un bambino di 3 anni è precipitato dal balcone di un abitazione al secondo piano ad Alessandria. Ma la presenza di alcuni fili della biancheria, installati all’esterno del terrazzo del piano sottostante, hanno scongiurato il peggio. Il bimbo – che si trovava da solo in casa – è infatti atterrato al piano di sotto, senza riportare ferite. Mentre la madre è stata denunciata per il reato di abbandono di minore. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il bambino era stato lasciato da solo in casa: il padre si trovava al lavoro, la madre per non svegliarlo aveva deciso di uscire per accompagnare a scuola la sorellina di 5 anni. Ma il piccolo, una volta sveglio, era riuscito a raggiungere il balcone e salire sul sellino di una motocicletta giocattolo. Improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. La presenza dei fili per stendere la biancheria, infine, hanno attutito la caduta del bimbo, salvandolo.

L’allarme dei vicini e i precedenti

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che, con una scala, sono riusciti ad arrivare al balcone e portare al sicuro il bambino. Quando gli agenti della questura di Alessandria sono, infine, arrivati sul posto, il piccolo era già stato riconsegnato alla madre. Ma nel corso degli accertamenti, i militari hanno ascoltato le testimonianze dei vicini, i quali hanno riferito che non era la prima volta che entrambi i bambini venivano lasciati da soli in casa. Da un sopralluogo all’interno dell’alloggio, gli operatori hanno infine appurato – scrive il Piccolo di Alessandria – lo stato di degrado che è risultato, quindi, non idoneo all’accudimento e alla crescita di due minori.

