David McCallum: il protagonista della serie tv “Ncis” muore a 90 anni

L’attore scozzese David McCallum è morto a 90 anni per cause naturali al Presbyterian Hospital di New York. McCallum ha interpretato il personaggio del medico legale Donald “Ducky” Mallard nelle serie tv “Ncis: New Orleans” e “Ncis – Unità anticrimine”. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia che era al suo capezzale al momento del decesso. McCallum ha recitato con Joanna Lumley in “Zeffiro e Acciaio” dal 1979 al 1982. È stato sposato con l’attrice britannica Jill Ireland dal maggio 1957 fino a quando lei lo lasciò per l’attore Charles Bronson un decennio dopo. Poi si è risposato con la modella Katherine Carpenter nel 1967, sua moglie da 56 anni che gli è sopravvissuta. David Keith McCallum Jr. era nato a Glasgow, in Scozia, il 19 settembre 1933. Sua madre, Dorothy, era una violoncellista e suo padre un violinista e direttore d’orchestra. Nel 1936 la famiglia si trasferì nella capitale britannica quando suo padre fu assunto per dirigere la London Philharmonic Orchestra. Studiò alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra (Joan Collins era una compagna di classe) e apparve con l’Oxford Repertory Group. Nel film di Steve McQueen “La grande fuga” (1963) ha interpretato Eric Ashley-Pitt, l’ufficiale di marina soprannominato “Dispersal” che trova un modo per sbarazzarsi della terra che era stata scavata dal tunnel di fuga dei prigionieri. È apparso in episodi “Cuore e batticuore”, “L’ora del mistero”, “A-Team”, “Matlock”, “La signora in giallo” e “Law & Order – I due volti della giustizia”.

