Gli Stati Uniti dichiarano (davvero) guerra ad Amazon: parte la causa della Federal Trade Commission

Gli Stati Uniti hanno citato in giudizio Amazon dando il via alla tanto attesa lotta antitrust con il colosso dell’e-commerce, che potrebbe cambiare il modo in cui gli americani fanno acquisti. Secondo quanto riporta il New York Times, la Federal Trade Commission e 17 stati hanno intentato una causa accusando la società di soffocare illegalmente la concorrenza. A loro parere, infatti, la creatura fondata da Jeff Bezos porta avanti illegalmente un monopolio su settori della vendita al dettaglio online schiacciando di fatto i commercianti e favorendo i propri servizi.

Chi c’è dietro la FTC e quanto Amazon ha cambiato gli Stati Uniti d’America

«L’azione legale mira a chiedere conto ad Amazon di queste pratiche monopolistiche e a ripristinare la promessa perduta di una concorrenza libera e leale», ha dichiarato al New York Times Lina Khan, giurista e presidente della F.T.C.. Amazon è un colosso da 1.300 miliardi di dollari. Fondata da Jeff Bezos nel 1994, come libreria online, si é spinta nel commercio in rete, fino al settore dell’entertainment, cambiando le regole sindacali di migliaia di magazzinieri e spingendo il servizio postale statunitense a consegnare anche la domenica. Si tratta del secondo più grande datore di lavoro privato della nazione e ora finisce sotto accusa proprio mentre il Dipartimento di Giustizia sta seguendo un processo antitrust contro Google. La F.T.C. ha anche intentato una causa contro Meta, che possiede Instagram, Facebook e WhatsApp. Khan, numero uno della Federal, è diventata famosa come studentessa di legge a Yale nel 2017, quando pubblicò un articolo in cui sosteneva che le leggi antitrust americane non erano riuscite a fermare adeguatamente Amazon nell’accumulare potere su clienti, concorrenti e fornitori. Lo studio è stato uno dei primi passi per una ampia riflessione oltreoceano contro i giganti della big tech. Negli ultimi tre anni Amazon ha acquisito One Medical, una catena di ambulatori di cure primarie, il produttore di Roomba iRobot e gli studi cinematografici Metro-Goldwyn Mayer. Il team della F.T.C., che si occupa di monopoli e concorrenza, – secondo quanto riporta la testata americana – ha iniziato a indagare sull’attività del gigante di Bezos nell’estate del 2019, ma la lotta tra la società e la Federal Trade Commission si è fatta più ardua proprio quando Lina Khan ne ha preso la presidenza.

(foto copertina ANSA/EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

