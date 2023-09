Roma, Ubaldo Manuali picchiato in carcere. L’uomo accusato di stupro ora è ai domiciliari

Ubaldo Manuali è stato picchiato in carcere. Per questo si trova agli arresti domiciliari dalla scorsa settimana. La novità, racconta oggi il Corriere della Sera Roma, emerge dagli atti dell’inchiesta sul netturbino di Fiano Romano accusato di aver violentato almeno tre donne con la droga dello stupro. Dopo pochi giorni nel carcere di Regina Coeli Manuali ha ricevuto il permesso di spostare la detenzione preventiva a casa di sua sorella a Cerveteri con braccialetto elettronico di sorveglianza. La misura si è resa necessaria perché gli altri detenuti, non appena appresi i motivi del suo arresto, lo hanno picchiato. Manuali è stato arrestato il 18 settembre scorso. L’accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale. Lo accusano tre donne diverse. Una di loro ha raccontato di aver dato un appuntamento all’uomo e di aver aperto il vino. Poi non ricorda più nulla. Altre donne hanno presentato denuncia nei suoi confronti. Il numero delle presunte vittime è arrivato a sei.

Leggi anche: