I video su TikTok, l’«azione legale», le foto cancellate: cosa sta succedendo tra Osimhen e il Napoli e perché l’addio è più vicino

Victor Osimhen verso l’addio al Napoli? Il rinnovo dell’attaccante nigeriano con la squadra di Rudi Garcia per la Gazzetta dello Sport potrebbe essere sempre più distante. La goccia che, con ogni probabilità, ha fatto traboccare il vaso è stata la pubblicazione, e poi la conseguente cancellazione, sul profilo ufficiale TikTok del Napoli, di due video ritenuti offensivi nei suoi confronti. Il primo: una parodia del calcio di rigore sbagliato nel match contro il Bologna. Nel secondo, invece, Osimhen viene paragonato a una noce di cocco. Sulla questione è intervenuto, martedì sera, l’agente del capocannoniere del campionato dello scudetto, Roberto Calenda, che con un tweet ha fatto sapere di essere pronto «a intraprendere azioni legali» contro il Napoli. «Quando accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile – ha detto Calenda –. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare», ha scritto Calenda, riferendosi – probabilmente – al video relativo all’errore sul rigore a Bologna. Fatto sta che dopo l’accaduto, sul profilo di Osimhen sono state cancellate tutte le foto che lo ritraevano con la maglia del Napoli. Niente più scatti dei festeggiamenti dello scudetto vinto la scorsa stagione, né di partite passate con la squadra partenopea. Solo immagini personali o relative alle competizioni con la sua nazionale. E ora con la minaccia di un’azione legale e la rimozione dei tre anni trascorsi al Napoli, sembra allontanarsi sempre più il rinnovo del contratto. Anche perché – scrive il giornale sportivo – i tanti incontri fra De Laurentiis e Calenda non avrebbero portato a nulla. Ma ora è subentrata questa situazione che ha gelato ancora di più i rapporti tra le parti. Occhi puntati, quindi, sulla partita di stasera contro l’Udinese per vedere se tutta questa vicenda avrà ripercussioni anche sul campo.

