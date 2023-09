Due italiani arrestati all’Oktoberfest, beccati a fare il saluto nazista: «Ridevano e si filmavano»

Due turisti italiani sono stati arrestati a Monaco di Baviera per aver fatto il saluto nazista, con la mano tesa verso l’alto, nel bel mezzo dell’Oktoberfest, non lontano dall’uscita ovest del festival. Il 27 settembre, alle 17.45 i due, entrambi 24enni, si sono filmati a vicenda con il telefono, ricevendo gli applausi dei loro amici. Alla vista delle gesta sono intervenuti gli agenti di sicurezza dell’Oktoberfest che hanno trattenuto i due giovani fino all’arrivo della polizia. L’Hitlergruß, il saluto a Hitler, è considerato un reato in Germania. Per questo i giovani italiani in seguito alla bravata sono stati arrestati e denunciati per aver commesso gesti anticostituzionali, riporta il giornale locale Rosenheim 24. Ora rischiano fino a tre anni di detenzione o migliaia di euro di multa. Poiché i due non hanno residenza permanente in Germania, la procura di Monaco ha disposto che in misura cautelare i giovani restino in arresto come stabilito dal giudice istruttore fino alla data del processo, così da evitare che di loro si perdano le tracce.

La rissa

Misure severe decise nella città che fu la capitale del movimento nazional socialista, dove Hitler tentò il colpo di Stato. Ma i due italiani non sono gli unici ad essersi macchiati del reato. Appena un quarto d’ora dopo, sempre all’Oktoberfest un ragazzo monacense di 19 anni si trovava in uno dei tendoni del festival, mentre tavolo accanto era seduto un 47enne, anch’egli residente a Monaco. I due non si conoscevano. Il 19enne ha improvvisamente fatto il saluto nazista, dopo il quale ha colpito più volte il 47enne in faccia, lasciandolo con il labbro insanguinato. Quando sono arrivati ​​gli steward e la polizia, il 19enne ha continuato a comportarsi in modo aggressivo. Il giovane è stato portato preso in custodia dalla polizia che sta indagando.

