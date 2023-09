No! Questo video non è stato girato in provincia di Napoli, ma in Ecuador

Napoli? Pozzuoli? Campi Flegrei? No, Ecuador. In queste ore sui social molti utenti condividono un video nel quale dell’acqua ribolle e sgorga. Verrebbe naturale pensare che si tratti di un effetto dello sciame sismico visto recentemente nel Golfo di Napoli. In realtà, il video non riguarda nemmeno l’Italia.

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui si vede l’asfalto divelto, con acqua bollente che sgorga dalle crepe.

Sostengono che il video sia girato nella zona di Napoli.

Il video proviene dall’Ecuador.

Vari elementi mostrano che ci si trova in un Paese ispanofono.

Analisi

Queste sono alcuni dei post con cui numerosi utenti stanno commentando e condividendo un video nel quale si vede una porzione di strada asfaltata in cui gorgoglia dell’acqua bollente:

«Pozzuoli asfalto divelto dalle Fumarole!!!». «Le strade di Pozzuoli vicino alla solfatara borbottano fuoco». «Agnano».

Il collegamento con i recenti movimenti sismici ai Campi Flegrei e la possibilità di una potente eruzione sembra ovvio. In realtà, il video non è stato girato in provincia di Napoli. Proviene dall’Ecuador.

Per verificare la provenienza del video, effettuiamo una ricerca immagini inversa. Da lì risaliamo alla clip originale, condivisa in un tweet dal portale d’informazione Ecuador Comunicación. Il filmato è più lungo e consente di individuare alcuni elementi. Si sente parlare spagnolo, così come sono in spagnolo i cartelloni pubblicitari che appaiono al secondo 33: «Recìbela en tu…», si legge nella porzione visibile. Nel tweet del 27 aprile 2023 si legge: «La capa asfáltica del paso desnivel de la Pedro Menéndez Gilbert a la altura de Solca, sufrió daños que podrían malograr gravemente su estructura, por ahora se evalúa la situación». Ovvero, in italiano: «Il manto stradale del cavalcavia della via Pedro Menéndez Gilbert, all’altezza di Solca, mostra problemi che potrebbero danneggiare gravemente la sua struttura. Al momento si valuta la situazione».

Conclusioni

Circola un video in cui si vede l’asfalto divelto, con acqua bollente che sgorga dalle crepe. Si sostiene che il video sia stato girato nella zona di Napoli, in relazione ai movimenti sismici dei Campi Flegrei. In realtà, il video non è stato girato in provincia di Napoli. Riguarda l’Ecuador. Vari elementi mostrano che ci si trova in un Paese ispanofono. Il video è stato condiviso da un noto canale di informazione dell’Ecuador.

