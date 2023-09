Francesco Totti, l’intervista in Cina è virale: ecco come risponde alle domande della creator – Il video

La creator Liz Liang può vantare 280mila follower su Instagram e oltre 865mila su TikTok: i suoi contenuti sono il frutto di un’intersezioni tra cultura cinese e italiana, di cui si dichiara grande appassionata. Ci sarebbe tuttavia un motivo ben specifico che l’ha portata a imparare la lingua: Francesco Totti. Il Capitano sembra infatti avere un caloroso seguito tra il popolo cinese, come ha dimostrato la sua recente visita a Wuhan, che ha raggiunto per partecipare a un evento. E Liz è la capofila della tifoseria giallorossa in Cina: dopo aver pubblicato un video in cui si dichiara emozionata di incontrare l’ex capitano della Roma, ne ha realizzato un altro in cui addirittura riesce ad intervistarlo. Il siparietto è assicurato, e Totti sfodera la sua vena istrionica: alla domanda «Qual è la capitale della Cina?», risponde con l’inesistente «Un comcons». Quando gli viene chiesto di nominare tre piatti cinesi, biascica «eh chip two chuke e puck». Alla domanda sulla sua località preferita, invece, vince facile e nomina ruffianamente il luogo dove si trovavano, ovvero Wuhan. «Non sto capendo nulla, veramente. Aiutatemi», implora la creator ridendo. Sotto al video si sono presto scatenati i commenti: «Se totti ha detto così queste cose da adesso in poi esisteranno». «Totti uomo di cultura, ma non questa». E ancora: «Er pupone non ne sbaglia una».

