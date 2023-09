Immigrazione, Meloni contro la Germania: «L’emendamento tedesco sulle ong è un passo indietro. Non si fa solidarietà con i confini degli altri» – Il video

Da una parte Palazzo Chigi, con le sue mosse in tema di migranti. Dall’altra il Quirinale, che parla di inclusione come principio fondante della nostra Repubblica, in occasione della Cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale a Castelporziano. Se da una parte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta tenendo una linea dura con la Germania, dall’altra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca di riequilibrare i toni. «Ho avuto degli scambi con il cancelliere Scholz nella giornata di ieri. La Germania – ha detto Meloni a margine del vertice Med9 a Malta – è arrivata con alcuni emendamenti, uno in particolare, quello che riguarda le ong, per noi rappresenta un passo indietro. Abbiamo chiesto di avere tempo, non si poteva decidere ieri così». E ancora: «Non si può fare solidarietà con i confini degli altri».

Il messaggio di Mattarella

L’Italia «aspira ad essere sempre più una vera comunità, che include tutti con pari dignità. E a Castelporziano si cerca di fornire un contributo in questa direzione. È un moltiplicatore di solidarietà, questo è il clima che si respira oggi qui», ha detto il presidente della Repubblica. Il capo dello Stato ha citato alcune delle parole d’ordine sulle quali si basa l’idea della manifestazione: «accoglienza, partecipazione, solidarietà. È chiaro quindi – ha aggiunto – che questa è una vera festa, una festa dell’inclusione».

Il Nadef e lo spread

«Questa preoccupazione la vedo soprattutto nei desideri di chi come sempre immagina che un governo democraticamente eletto, che fa il suo lavoro, che ha una maggioranza forte e stabilità, debba andare a casa. Mi diverte il dibattito, temo che questa speranza non si trasformerà in realtà», ha ribadito Meloni a Malta, commentando i timori sullo spread dopo la Nadef. «L’Italia è una nazione solida – ha precisato – ha una previsione di crescita superiore alla media europea per il prossimo anno. Lo spread ha ricominciato a scendere. Dopo aver letto alcuni titoli gli investitori hanno letto anche i numeri della Nadef».

Meloni e Tunisia: prima tranche aiuti parte la prossima settimana

“La prima tranche degli aiuti” Ue destinati alla Tunisia partirà “la prossima settimana”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a La Valletta a margine del vertice Med9 “E’ un segnale concreto”. A chi chiedeva se quindi Tunisi abbia ottemperato ad alcuni impegni ha risposto “Evidentemente sì”.

