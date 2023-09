Anche Elon Musk attacca la Germania, il video sulle Ong finanziate da Berlino: «Ma i tedeschi lo sanno?»

Anche Elon Musk si infila nello scontro tra Germania e Italia sui fondi tedeschi alle Ong impegnate nei salvataggi nel mar Mediterraneo, con un endorsement anche al partito di estrema destra Afd. Sulla sua piattaforma X, il miliardario ha condiviso un video in cui mostra alcune navi Ong impegnate nel salvare naufraghi nel mar Mediterraneo. Musk ha rilanciato un tweet di @radiogenoa che assieme al video scrive: «Attualmente nel Mediterraneo ci sono 8 navi di Ong tedesche che raccolgono immigrati clandestini da scaricare in Italia. Queste ong sono sovvenzionate dal governo tedesco. Speriamo che AfD vinca le elezioni per fermare questo suicidio europeo». A Musk ha quindi risposto l’account in inglese del ministero tedesco degli Esteri che ha scritto: «Sì, e si chiama salvare vite». L’intervento di Musk arriva dopo ore di nervosismo tra Berlino e Roma, con i rapporti peggiorati in particolare dopo che palazzo Chigi ha saputo dell’intervento delle Ong finanziate dal governo tedesco mentre a Bruxelles si discuteva di un possibile patto sui flussi migratori al Consiglio europeo.

Leggi anche: