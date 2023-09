Investito un 40enne da un treno sulla Milano-Pavia: disagi e ritardi per i pendolari dopo lo stop alla linea

Un uomo di 40 anni è stato investito e ucciso da un treno questa sera, 29 settembre, all’altezza di Pieve Emanuele di Milano. L’incidente è avvenuto attorno alle 19.45 e ha provocato disagi nella mobilità ferroviaria e la linea Milano-Pavia è stata del tutto bloccata per permettere l’intervento dei soccorritori. Sul posto è giunto il personale medico del 118 e il magistrato di turno che ha provveduto ai rilievi, previsti dalla prassi, nel tratto compreso tra le stazioni di Locate Triulzi (Milano) e Certosa (Pavia). Si registrano ritardi dei treni anche superiori di due ore e numerosi convogli suburbani della linea S13 tra Pavia e Bovisa cancellati. Tantissimi i pendolari pavesi rimasti bloccati a lungo a Milano, in attesa di poter salire su un treno che li riportasse a casa. Non sono ancora state rese note le dinamiche e le cause di quanto accaduto.

