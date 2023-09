Pakistan, kamikaze fa strage alla moschea nel giorno della festa islamica: almeno 52 morti – Il video

Almeno 52 persone sono rimaste uccise e 58 ferite in un attentato kamikaze nei pressi di una moschea a Mastung, in Pakistan. La persona che si è fatta saltare in aria ha preso di mira un raduno religioso che si svolgeva questa mattina per la celebrazione di Eid Miladun Nabi, la festa islamica per il compleanno del Profeta Maometto. Il bilancio della strage è in continuo aggiornamento e si teme possa ulteriormente aggravarsi, considerato che molti dei feriti sono in gravi condizioni. Al momento nessuna organizzazione ha rivendicato l’attentato suicida, ma la provincia colpita – quella del Baluchistan, vicino al confine con l’Afghanistan – è nota per la sua instabilità e da settimane preda di attacchi crescenti da parte di gruppi militanti, osserva la Reuters, a pochi mesi dalle elezioni politiche nazionali in programma il prossimo gennaio. «L’attentatore si è fatto saltare in aria vicino a un veicolo della polizia», ha detto il viceispettore Munir Ahmed all’agenzia di stampa internazionale.

