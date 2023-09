USA, bomba d’acqua a New York, le immagini delle strade allagate diventano virali – Il video

Forti piogge hanno colpito la regione intorno a New York venerdì mattina, causando allagamenti improvvisi in tutta l’area e interrompendo il servizio sulle principali linee della metropolitana. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha segnalato forti piogge con rischio allagamenti in gran parte della regione – tra cui tutta Staten Island, Elizabeth e Jersey City, N.J., Brooklyn occidentale – un alert che è rimasto in vigore fino alle 10:30. Una ulteriore allerta è stata emessa anche per il Bronx, Manhattan e Queens fino alle 11:30. Diversi video sui social mostrano strade allagate in alcune zone del Queens e di Brooklyn.

Leggi anche: