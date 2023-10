Campi Flegrei, la terra continua a tremare: scosse di bassa intensità per tutta la notte. E a Pozzuoli chiude il percorso archeologico del rione Terra

In Campania la terra continua a tremare. Nella notte tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre lo sciame sismico è proseguito. Dalla mezzanotte sono diverse le scosse registrate dagli strumenti di rilevazione, tutte però di bassa intensità. In particolare, segnala l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), una scossa di magnitudo 2.1 è avvenuta alle 3:15, seguita tre minuti dopo da una di magnitudo 1.4. Alle 6:42 è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.2 e alle 8:22 una scossa di 1.3. Tutte scosse di lieve entità, che pare non abbiano provocato alcun danno. Tra i residenti delle zone interessate dai piccoli terremoti resta però la paura di un’eruzione imminente, uno scenario che gli esperti continuano a ritenere improbabile. E mentre il governo – come rivelato dal ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci – pensa a un piano di evacuazione, le amministrazioni comunali corrono ai ripari. Il comune di Pozzuoli, per esempio, ha deciso di chiudere il percorso archeologico sotterraneo del Rione Terra fino al 20 ottobre. Tre settimane di chiusura, disposte con un provvedimento del sindaco, per compiere «approfondite indagini tecniche alla luce degli ultimi sciami sismici». Si è svolto regolarmente invece il maxi-concerto organizzato da Marracash all’Ippodromo di Agnano, dove ieri sera si sono riunite 55mila persone. L’evento aveva ricevuto l’ok della commissione provinciale di vigilanza, ma aveva creato qualche malumore tra i residenti della zona, che temevano – in caso di nuovi eventi sismici – di non riuscire a evacuare la città in tempo a causa delle deviazioni al traffico. Se è vero che una delle attrazioni di Pozzuoli più amate dai turisti rimarrà chiusa per tre settimane, la vita in città non si ferma. Anzi, proprio nei giorni scorsi il Parco regionale dei Campi Flegrei ha aperto un hub culturale al Palazzo Mirabella, nel cuore dello stesso Rione Terra.

Leggi anche: