Campi Flegrei, la rivelazione di Musumeci: «Stiamo pensando a un piano di evacuazione»

Il ministro per la Protezione civile annuncia che, in un paio di settimane, sarà pronta una legge per stanziare «decine e decine di milioni»

Raduno interregionale della Protezione civile del Nord Italia, convocato nella sede di Regione Lombardia. C’è anche il ministro che a competenza sul dipartimento, Nello Musumeci. E nonostante il focus dell’incontro riguardi la parte settentrionale del Paese, la vera notizia che dà Musumeci riguarda la Campania. Nello specifico, la zona dei Campi Flegrei: «Stiamo pensando a un piano di evacuazione, tenuto conto del reticolo stradale di un’area di mezzo milione di abitanti fortemente antropizzata». Il fenomeno del bradisismo, le conseguenti scosse e gli sciami sismici che, nelle ultime settimane, hanno allarmato gli esperti, per Musumeci sono parte di «un’emergenza strutturale, perché il fenomeno del bradisismo dura ormai da troppo. Si lavora anche per capire di fronte a quale patrimonio edilizio ci troviamo, cioè il tasso di vulnerabilità del costruito e a una seria campagna di comunicazione e informazione, perché la popolazione deve avere la consapevolezza di vivere su un territorio a rischio. E, in caso di necessità, essere pronta ad adottare le necessarie iniziative. Gli interventi andavano fatti 30, 40 anni f. Ma adesso è inutile piangere sul latte versato, dobbiamo metterci subito all’opera». Un’azione che, conclude il ministro, prevede lo stanziamento di «decine e decine di milioni. Stiamo individuando le risorse necessarie e credo che in un paio di settimane un provvedimento di legge potrà essere varato».

