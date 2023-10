Lupi robot: la soluzione del Giappone contro gli orsi che invadono i villaggi – Il video

Camminando per le zone rurali di Takkikawa, cittadina giapponese di 40 mila abitanti sull’isola di Hokkaido, potrebbe capitare di imbattersi in grandi animali che sorvegliano i campi. Enormi lupi, all’apparenza, che ululano e ringhiano per scacciare gli orsi che da qualche anno si sono spinti sempre di più verso il centro abitato, spaventando gli abitanti e in certi casi arrivando ad attaccarli. Non sono animali veri, bensì robot dall’aspetto vagamente inquietante. Secondo un report rilasciato a settembre dal ministero dell’Ambiente nipponico, nel corso del 2023, solo da aprile a luglio, le aggressioni agli esseri umani da parte degli orsi sono state 54, con un morto provocato, sull’isola di Hokkaido.

In Trentino come in Giappone?

Ma non a Takkikawa, dove il sistema, in funzione dal 2020, ha ridotto notevolmente gli avvistamenti dei plantigradi, che non sono abituati alla vista dei lupi, poiché i canidi si estinsero oltre un secolo fa a causa della caccia eccessiva. Chissà che la trovata non possa essere utile all’amministrazione del Trentino, che da tempo è impegnata ad affrontare le sempre più frequenti incursioni di orsi che si sono rivelati pericolosi per gli abitanti, come nel caso del podista Andrea Papi che ha perso la vita lo scorso aprile. Al momento, esclusa la cattività e l’abbattimento, non sembrano emerse altre proposte di risoluzione del problema.

