Spagna, incendio in una discoteca a Murcia: morte almeno 7 persone

Sono almeno sette le persone morte nell’incendio che è divampato alle 6 di mattina nella discoteca Teatre di Murcia, città universitaria nel Sud della Spagna. Quando sono arrivati i soccorritori, sono state domate le fiamme e sono immediatamente partite le ricerche. Sette i corpi ritrovati, ma non si esclude che ci possano essere altre vittime. All’interno del locale si teneva una festa di compleanno e le ricerche si stanno concentrando proprio sul gruppo che era alla festa, perché alcuni componenti mancherebbero ancora all’appello. Attualmente si contano quattro feriti, due ragazze di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni: sono rimasti intossicati dal fumo scaturito dalle fiamme – la cui causa rimane in fase di accertamento – che nel frattempo si erano propagate ad altri locali della zona nota come Las Atalayas, poco fuori il centro della città. La caserma dei pompieri della città è stata sommersa di chiamate intorno alle 6 di oggi, 1 ottobre. Per domare l’incendio, oltre alle autopompe è stato necessario l’intervento di un elicottero, riporta Murciaplaza. La polizia locale ha bloccato l’accesso alla zona, compresa la via vecchia per Alicante. Il sindaco di Murcia José Ballesta, ha espresso il suo «più sentito cordoglio ai familiari delle vittime».

Notizia in aggiornamento

