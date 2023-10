Strage di Ustica, il Copasir convoca l’ex premier Giuliano Amato

L’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato è stato convocato dal Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Domani la sua audizione sarà alle 13.30 e molto probabilmente tratterà delle sue dichiarazioni fatte in un’intervista a la Repubblica dove Amato sosteneva che a causare la strage di Ustica fosse stato un missile francese. «La versione più credibile è quella della responsabilità dell’aeronautica francese, con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno. Si voleva fare la pelle a Gheddafi», aveva dichiarato Amato che era anche tornato sulle sue dichiarazioni in merito al presunto intervento di Craxi nel salvataggio del dittatore libico, «forse la memoria mi ha ingannato».

Credits photo: ANSA/GIUSEPPE LAMI I Giuliano Amato

Leggi anche: