Bimba di un anno cade dal terzo piano a Modena: «È in pericolo di vita». Era in casa con la mamma

È ricoverata in gravi condizioni una bambina di un anno caduta da una finestra di un appartamento al terzo piano a Modena. La bambina è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico di Modena e sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile, che indaga sulla vicenda, la caduta sarebbe stata accidentale. In casa al momento dell’incidente c’era la giovane madre della piccola.

