Incidente a Mestre, la Procura indaga per omicidio stradale plurimo: si valuta l’ipotesi del Dna per identificare le vittime

La Procura di Venezia ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio stradale plurimo per l’autobus precipitato ieri sera 3 ottobre a Mestre. Al momento, il Procuratore Bruno Cherchi fa sapere che nel fascicolo d’indagine non ci sono ancora persone indagate. Il guard rail, la zona di caduta dell’autobus, e il veicolo sono stati sottoposti a sequestro. Inoltre, la Procura ha anche acquisito la scatola nera del pullman che, dichiara Cherchi, «verrà esaminata solo quando si saprà che non è un’operazione irripetibile altrimenti aspetteremo lo sviluppo dell’inchiesta, affinché tutte le parti coinvolte possano avere le perizie di parte». Alla guida del mezzo precipitato c’era Alberto Rizzotto, autista 40enne di Treviso, che è morto assieme alle altre 20 vittime. Tra oggi e domani verrà disposto l’incarico per l’autopsia sul suo corpo. Oltre al fatto che si sta provvedendo all’esame del suo cellulare.

Esclusi contatti pullman con altri mezzi

Rilevanti saranno le versioni dei pochi sopravvissuti alla tragedia attualmente in grado di parlare – tutti feriti – che la Procura sta tentando di ascoltare. Nello specifico, i carabinieri hanno l’indicazione di sentire i ricoverati fuori dal comune, e la polizia locale quelli a Venezia. Le indagini, intanto, proseguono nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il procuratore ha già escluso – contrariamente a quanto ipotizzato nelle scorse ore sulla base di alcuni video – che possano esserci stati contatti con altri mezzi. Oltre a precisare che sul posto «non ci sono segni di frenata e non c’è stato un incendio provocato da una fuga di gas delle batterie a litio». È emerso, invece, che il primo a dare i soccorsi è stato l’autista del veicolo che è stato affiancato – come mostra il video delle telecamere di sicurezza – e che ha provveduto nell’immediato a lanciare il suo estintore verso il mezzo.

Identificazione delle vittime: «Useremo anche il Dna»

Continua il tentativo di identificazione delle vittime, rallentato anche dal fatto che alcuni di loro non avevano i documenti con sé. «Ci sono loro parenti presenti, ma è difficile dare dei nomi con certezza. Per questo ho dato l’incarico alla medicina legale, ma anche alla polizia scientifica, perché se necessario si ricorra all’esame del Dna. Speriamo però, entro domani, di identificarli tutti», afferma il procuratore.

Leggi anche: