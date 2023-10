Incidente di Mestre, tre bambini tra i 15 sopravvissuti. 10 gravi in terapia intensiva: dove sono ricoverati

Sono 15 al momento i pazienti ricoverati negli ospedali veneti dopo l’incidente del pullman precipitato da un cavalcavia a Mestre in cui sono morte 21 persone. Secondo il bollettino della Regione, delle persone sopravvissute che erano a bordo dell’autobus, 10 si trovano in terapia intensiva. Nell’ospedale di Mestre sono ricoverati cinque pazienti: tre sono ucraini, due femmine e un maschio, uno è tedesco, mentre una donna è ancora in corso di identificazione. «Sono tutti politraumatizzati – ha spiegato il direttore medico dell’ospedale dell’Angelo, Chiara Berti – hanno quindi traumi più o meno importanti ed effetti più o meno importanti». Un’altra donna è stata trasferita dalla terapia intensiva di Mestre a Padova con gravi ustioni. Nell’ospedale di Dolo è invece ricoverata una donna di nazionalità francese in terapia intensiva. A Mirano trova un paziente croato, che si sospetta possa trattarsi di Marco Bakovic, che si trovava in viaggio di nozze con Antonela Perkovic, morta nell’incidente. Nell’ospedale di Treviso si trovano cinque pazienti, di cui due minori di nazionalità austriaca, un maschio e una femmine, e uno spagnolo, un altro austriaco e una donna ucraina. A Padova sono tre le persone ricoverate, di cui una donna spagnola, una bambina ucraina e una donna ancora in fase di identificazione.

