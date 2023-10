Incidente Mestre, i vigili del fuoco portano via il bus precipitato. Riaperto il cavalcavia – Il video

Si sono concluse stamattina verso le 6 le operazioni di rimozione del bus precipitato ieri sera da un cavalcavia a Mestre. Oltre 60 i pompieri impegnati con oltre 20 mezzi. Con la rimozione del mezzo è ripresa alle prime luci dell’alba la circolazione nell’area. Intanto i primi parenti delle 21 vittime e dei 15 feriti coinvolti ieri nell’incidente che ha visto protagonista un autobus a Mestre stanno arrivando alla struttura “Hu Venezia camping in town”. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha confermato che cinque ucraini sono rimasti uccisi e tre feriti nell’incidente del bus a Mestre. Lo riferisce Rbc-Ucraina. Le immagini del cavalcavia riaperto mostrano il guardrail divelto.

I consoli ucraini stanno attualmente collaborando con le forze dell’ordine italiane per chiarire tutte le circostanze dell’incidente, ha detto il portavoce. Gli agenti della questura hanno acquisito presso il campeggio gli elenchi degli ospiti, per poter poi risalire alle identità delle vittime e dei feriti nell’incidente del bus di ieri sera. All’interno della struttura, al momento non viene fatta alcuna dichiarazione, in attesa di comunicazioni ufficiali dall’azienda. Il via vai di ospiti da e per il campeggio prosegue regolarmente.

