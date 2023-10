Portofino, Bill Gates compra il Castello di San Giorgio: vuole costruirci un hotel di lusso

L’affare è concluso. Bill Gates ha comprato la villa di via San Giorgio, più conosciuta a Portofino come il “Castello”. 1.200 metri quadrati, diviso in 12 piccoli appartamenti, spiaggia privata. E una cifra che potrebbe aggirarsi attorno ai 50 o 60 milioni di euro. A rivelarlo è La Stampa che, per quanto riguarda la società che ha portato a termine l’operazione, cita «Four Seasons», acquisita nel 2021 da Gates a 2,2 miliardi di dollari dal principe saudita Alwaleed bin Talal. Stando a quanto trapelato finora, il fondatore di Microsoft avrebbe l’obiettivo di costruirci un hotel di lusso. Chi c’era prima nella struttura ora deve preparare armi e bagagli in vista del trasloco. Tra questi spiccano le famiglie Loro Piana e Armani.

Il proprietario uscente

Il proprietario uscente della villa non ha voluto commentare l’affare di Gates, ma alcuni mesi fa aveva dichiarato: «Una trattativa esiste. Nomi di acquirenti? Non seguo io direttamente la trattativa e quindi non ho riscontri immediati, ma se arrivasse Four Season, con lo stesso Bill Gates, di certo non direi di no a un’offerta adeguata. Gli attuali inquilini della villa, che sono personaggi altrettanto noti, è chiaro che sono inevitabilmente interessati». Con l’arrivo di Bill Gates, il Castello ora torna al centro delle acquisizioni immobiliari e commerciali, anche dal punto di vista internazionale.

Come potrebbe cambiare

Ciò che sarà da capire è come cambierà effettivamente la destinazione d’uso dell’immobile. Se fino ad oggi è stato ad uso abitativo residenziale, ora si profila l’ipotesi di una struttura alberghiera, che necessiterà il via libera sia del Comune sia dell’ente Parco di Portofino. Su questo, però, il sindaco Matteo Viacava ha già messo le mani avanti: «Il piano regolatore è molto chiaro e lì ci può andare solamente una villa a uso residenziale. Immagino che Bill Gates lo sappia. Le regole sono regole e vanno rispettate da tutti».

