Santa Marinella, l’ex poliziotta perquisita nell’inchiesta sul video hot del sindaco Tidei

Un’ex poliziotta è stata perquisita nel caso del video hot del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei. La procura di Civitavecchia le ha sequestrato anche il computer e il telefono cellulare. La donna è la sorella del consigliere comunale Roberto Angeletti. Si tratta dell’uomo che il primo cittadino ha denunciato per corruzione, dando il via all’inchiesta che ha portato poi ai controlli in municipio e alla scoperta delle «effusioni» con due donne nella sala riunioni. Angeletti ha ricevuto il video dopo una richiesta di atti nell’inchiesta in cui risulta indagato (per minacce e non per corruzione). Poi lo ha mandato, per sua stessa ammissione, alla sorella per chiederle una consulenza sulle intercettazioni. Il pc sequestrato appartiene a un carabiniere in passato in servizio nella cittadina del litorale. Nessuno dei due è indagato.

L’inchiesta

L’unico nome attualmente iscritto nel registro degli indagati è quello di Angelini. Nell’inchiesta si parla di presunti favori al gestore del ristorante “L’isola del pescatore” Fabio Quartieri a Santa Severa, frazione della Perla del Tirreno. Anche il cellulare di Angeletti è sotto sequestro. Di professione perito informatico, l’uomo ha svolto consulenze anche per la procura. Ha ammesso di essere in possesso dei video, ma ha negato di averli divulgati: «Non sono stato io a diffonderli, ho dato il mio telefono agli inquirenti per verificarlo». Nei giorni scorsi ha parlato il marito della donna indicata come l’amante di Tidei. Poi anche lei ha deciso di sfogarsi, chiedendo le dimissioni del sindaco ma ammettendo che è lei la persona ritratta in uno dei due filmati. La preside di un istituto scolastico ha invece negato di essere la seconda donna su Facebook. Poi ha cancellato il post.

«Non la conosco»

Tidei invece ha sostenuto prima di non conoscere la donna che ha parlato nelle interviste. Poi ha ammesso che con lei ci sono state soltanto «effusioni». La Verità ha descritto il video hot. Il filmato dura circa un’ora. La maggior parte dei dialoghi e l’amplesso si svolgono al buio. Ma una decina di minuti sono perfettamente visibili. La stanza «Romeo» ha pareti gialle e un divano rosso a forma di L. Dopo il rapporto il sindaco si vanta: «Oggi lo abbiamo fatto due volte». La compagna gli risponde: «Ma cosa hai oggi?». E lui: «Mi viene l’infarto stasera. Se mi si ferma il cuore mi serve un massaggio cardiaco».

