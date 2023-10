Donald Trump non è più tra i 400 più ricchi degli Stati Uniti, entra Michael Jordan: chi c’è (e con che patrimonio) nella classifica Forbes

Donald Trump esce, Michael Jordan entra. La rivista americana Forbes ha pubblicato in questi giorni la lista delle 400 persone più ricche degli Stati Uniti. E le novità non mancano. L’ex presidente americano esce – per la seconda volta in tre anni – dalla prestigiosa Top 400. «Con un patrimonio stimato di 2,6 miliardi di dollari, Trump è a 300 milioni di dollari dalla soglia limite della classifica Forbes 400 delle persone più ricche d’America, la misurazione annuale su cui Trump è ossessionato da decenni, mentendo incessantemente ai giornalisti per cercare di salire più in alto nella lista», scrive la rivista americana. Il calo di 600 milioni di dollari del patrimonio netto di Trump pare sia dovuto principalmente ai problemi di Truth, la piattaforma social creata dopo essere stato espulso da Twitter e Facebook.

La new entry

E se Trump esce dalla classifica vorrà dire anche che qualcuno prende il suo posto. È il caso per esempio della star della pallacanestro Michael Jordan, che entra per la prima volta nella Forbes 400. La ex stella Nba ha un patrimonio netto stimato di 3 miliardi di dollari. A permettergli di fare il salto ed entrare nella classifica è stata la cessione delle sue quote di proprietà degli Charlotte Hornets.

La top 10 della lista

Per il resto, nella lista stilata da Forbes figurano soprattutto imprenditori della Silicon Valley, proprietari di squadre sportive e dirigenti delle più grandi corporation degli Stati Uniti. A guadagnarsi il titolo di uomo più ricco del Paese è ancora una volta Elon Musk, che nonostante la controversa acquisizione di Twitter – ora ribattezzato X – può contare ancora sull’enorme giro di affari generato dalle sue altre aziende: Tesla, The Boring Company, SpaceX e non solo. Il suo patrimonio complessivo stimato è di 251 miliardi di dollari, esattamente come lo scorso anno. Seguono sul gradino del podio il fondatore di Amazon Jeff Bezos – con 161 miliardi – e quello di Oracle, Larry Ellison (158 miliardi). Complessivamente, i 400 paperoni d’America hanno un patrimonio di 4,1 mila miliardi di dollari, in crescita di 500 miliardi rispetto allo scorso anno. A completare la top ten della classifica Forbes sono solamente uomini. Dal quarto al decimo posto troviamo: Warren Buffett (121 miliardi), Larry Page (Google, 114 miliardi), Bill Gates (Microsoft, 111 miliardi), Sergey Brin (Google, 110 miliardi), Mark Zuckerberg (Meta, 106 miliardi), Steve Ballmer (Microsoft, 101 miliardi), Michael Bloomberg (96 miliardi).

Credits foto: EPA/Peter Foley

