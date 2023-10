Il Napoli dichiara guerra al bambolotto di Osimhen, pronta la denuncia contro “Cicciobello Bomber”

Non bastavano le maglie tarocche, oltre alle uova di pasqua e le pizze dedicate a Victor Osimhen. In commercio starebbe per arrivare un bambolotto con le sembianze dell’attaccante nigeriano, con tanto di maglia azzurra, capelli biondi e la tipica mascherina nera. Il bambolotto si chiama “Cicciobello bomber”, ma i dettagli sono fin troppo evidenti: sembra proprio ispirato a Osimhen e quella maglia ha tutte le caratteristiche di quella del Napoli, per quanto manchino marchi degli sponsor e scritte, se non quella più generica di «bomber». Abbastanza per far imbestialire la società di Aurelio De Laurentiis che già annuncia battaglia con i suoi avvocati, mentre i rapporti con il giocatore continuerebbero a essere sempre in bilico tra la rottura e la pace forzata. Come riporta Repubblica, il giocattolo è stato ideato dall’azienda Giochi Preziosi, che lo dovrebbe mettere in vendita alla modica cifra di 70 euro già nei prossimi giorni. Il Napoli, che detiene i diritti di immagine di tutti i suoi tesserati, un dettaglio a cui De Laurentiis tiene particolarmente, ha subito messo in chiaro che si tratta di un «prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club». Per questo la società partenopea si è attivata «per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi».

