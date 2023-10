Ilary Blasi consegna i Rolex in una cassetta cointestata con Totti. Ma lui, all’incontro, fa qualcosa che scatena il gelo

Questo pomeriggio 5 ottobre Ilary Blasi e Francesco Totti si sono visti in una banca nel centro di Roma per la consegna dei Rolex da parte della conduttrice. Tra i due ex coniugi – afferma la Repubblica che riporta dell’incontro – è calato il gelo. A malapena, spiega la testata, hanno incrociato gli sguardi. Tutta colpa, stavolta, dell’ex stella della Roma. Totti ha chiesto a un esperto che aveva portato con sé se i 3 orologi svizzeri fossero originali o meno. L’esperto ha confermato in sede che gli orologi ridati dalla ex moglie non erano falsi, ma originali. Quasi come se il Capitano non si fidasse fino all’ultimo della ex consorte.

Perché la saga dei Rolex non è ancora chiusa

Non è finita la saga dei Rolex. Anzi, è appena cominciata, perché il giudice ha stabilito che, in assenza di una decisione definitiva, i due debbano godere entrambi degli orologi. Per questo, aiutati dai rispettivi avvocati, Antonio Conte per Totti e Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per Ilary, si è scelto un istituto di credito nel cuore della Capitale per depositare 3 Rolex in una cassetta di sicurezza cointestata. Nessuno dei due potrà andare a ritirare il contenuto senza il consenso e la presenza dell’altro ex coniuge.

Leggi anche: