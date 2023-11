“Unica”, il docufilm sul divorzio tra Ilary Blasi e Totti su Netflix: «Ora parlo io». Non ci sono i figli ma le sorelle sì – Il video

La storia (finita) tra Ilary Blasi e Francesco Totti arriva sugli schermi di Netflix. Il 24 novembre uscirà Unica, il docufilm della conduttrice televisiva che racconterà in prima persona la verità sul divorzio con il calciatore romano che per mesi ha occupato le pagine di giornali e televisioni. «A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato», dichiara Blasi nel docufilm che prende il nome probabilmente dalla famosa maglietta («6 unica!») dedicata a lei da Totti dopo un gol a marzo 2002 quando i due erano agli inizi della relazione. «Voglio raccontarvi la mia storia, per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono, però qui si parla di me», aggiunge la showgirl. A girare il prodotto è stato Tommaso Deboni, autore veneto che nel 2022 ha fatto anche il documentario per Prime Video sull’influencer Gianluca Vacchi, Mucho Màs. Nel documentario ci sarà Ilary Blasi che si racconta e alcune interviste ad altri membri della sua famiglia, tra cui le sorelle. Assenti i figli. Non mancherà, però, la vicenda degli orologi rolex e delle borse.

